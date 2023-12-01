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Во время тушения пожара на «Темернике» сотрудникам МЧС становится плохо

Во время тушения пожара на «Темернике» сотрудникам МЧС становится плохо
У сотрудников МЧС в результате тушения пожара на «Темернике» ухудшается самочувствие. Из-за огромного возгорания поднялись столбы дыма, которым надышались пожарные. Несмотря на свою полную экипировку, спасатели задыхаются и не могут работать.

Напомним, что пожар начался вечером 30 ноября на улице Миронова, 12/5. Пламя распространилась более чем на 2 000 квадратных метров площади. Пожарные - в самом эпицентре возгорания, где высокая температура воздуха и много дыма, от чего им становится плохо. Спасатели пьют много воды и ждут подмогу.

На месте работают более ста пожарных и 33 единицы специальной техники.

К месту ЧП продолжают прибывать машины с цистернами.

Пострадавших нет, как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: DonDay
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