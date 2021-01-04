Видеорегистратор снял момент, когда машину таранил другой автомобиль

Массовая авария произошла на въезде в поселок Овощной Азовского района вечером 7 января.По предварительным данным, подвыпивший водитель «Киа» направлялся из Ростова в Азов. В какой-то момент он не заметил, что машины впереди начинают тормозить перед светофором.На кадрах видно, как автомобиль на полном ходу влетел в останавливающуюся «Тойоту Лэнд Крузер». Удар был такой силы, что джип закрутился и вылетел в кювет, зацепив еще одну машину. «Киа» выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Тойотой Авенсис».Как рассказали в УГИБДД по Ростовской области, с травмами госпитализировали водителей «Лэнд Крузера» и «Тойоты Авенсис», а также пассажира «Киа».