На Дону водитель такси протаранил патрульную машину

В Ростове произошла авария с участием патрульного автомобиля и такси. ДТП случилось вечером 14 июля на Халтуринском переулке.По предварительной информации, 33-летний водитель «Хендай Солярис» протаранил стоявший патрульный автомобиль «Лада Гранта» с включенными «мигалками». Удар был такой силы, что автомобиль по инерции отбросило в сторону. Впоследствии патрульная машина наехала на припаркованную иномарку «Тойота».- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.По фотографиям видно, что машины серьезно повреждены. Экспертам еще предстоит оценить размеры ущерба.