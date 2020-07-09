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На Дону водитель такси протаранил патрульную машину

На Дону водитель такси протаранил патрульную машину
В Ростове произошла авария с участием патрульного автомобиля и такси. ДТП случилось вечером 14 июля на Халтуринском переулке.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Хендай Солярис» протаранил стоявший патрульный автомобиль «Лада Гранта» с включенными «мигалками». Удар был такой силы, что автомобиль по инерции отбросило в сторону. Впоследствии патрульная машина наехала на припаркованную иномарку «Тойота».

- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

По фотографиям видно, что машины серьезно повреждены. Экспертам еще предстоит оценить размеры ущерба.

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