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Ветер опрокинул машину аварийной службы в Новочеркасске

Ветер опрокинул машину аварийной службы в Новочеркасске
В Новочеркасске Ростовской области опрокинулся грузовик. Происшествие случилось из-за сильного ветра около 9 часов 17 марта.

Машина аварийной службы ехала по улице Гагарина, когда неожиданно налетел шквалистый ветер. Порыв оказался настолько сильным, что он опрокинул автомобиль. Грузовик оказался на боку и перекрыл одну полосу движения. Для того, чтобы ликвидировать последствия происшествия, пришлось привлекать спасателей. С помощью специального оборудования специалисты поставили грузовик на колёса.

Как сообщили очевидцы, сотрудники аварийной службы ехали для того, чтобы убрать дерево, упавшее на улице Высоковольтной.

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