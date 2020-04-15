Ветер опрокинул машину аварийной службы в Новочеркасске

В Новочеркасске Ростовской области опрокинулся грузовик. Происшествие случилось из-за сильного ветра около 9 часов 17 марта.Машина аварийной службы ехала по улице Гагарина, когда неожиданно налетел шквалистый ветер. Порыв оказался настолько сильным, что он опрокинул автомобиль. Грузовик оказался на боку и перекрыл одну полосу движения. Для того, чтобы ликвидировать последствия происшествия, пришлось привлекать спасателей. С помощью специального оборудования специалисты поставили грузовик на колёса.Как сообщили очевидцы, сотрудники аварийной службы ехали для того, чтобы убрать дерево, упавшее на улице Высоковольтной.