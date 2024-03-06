В Волгодонске три человека пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Волгодонске Ростовской области в ДТП с кроссоверами пострадали три человека. Жуткая авария случилась 5 марта около 22:00.По предварительным данным, 63-летний водитель «Рено Дастер» ехал по Жуковскому шоссе. Напротив дома №2 (около Троллейбусного управления) он потерял управление. Машина выехал на встречную полосу, где врезалась в «Тойота Рав 4», под управлением 43-летнего мужчины.Оба кроссовера получили серьезные механические повреждения. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в аварии пострадали водитель «Рено» и двое его пассажиров — 52 и 73 лет.