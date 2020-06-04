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В Волгодонске подросток разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В Волгодонске подросток разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
Фото для иллюстрации: vyatka-grad.ru
В Волгодонске молодой человек погиб, упав с высоты нескольких этаже. Трагический случай произошёл на улице Ленинградской около 22 часов 8 июня. Тело юноши обнаружили под окнами дома № 30. Об этом сообщает DonDay Волгодонск.

Сейчас на месте работают правоохранители. Известно, что парню было всего 17 лет. Он проживал в этом доме. Предположительно, он выпал из окна в подъезде.

В обстоятельствах гибели подростка разбираются специалисты.

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