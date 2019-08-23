В Волгодонске девочка, выкинувшая в урну своего новорождённого ребёнка, получила год ограничения свободы



В Волгодонске девочка, выбросившая в урну своего новорождённого ребёнка, приговорена к году ограничения свободы. Карина Д. признана виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом 27 августа сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Напомним, происшествие случилось 20 марта 2019 года в одной из больниц Волгодонска. Карина Д., будучи беременной в 16 лет, скрывала от всех своё положение. В указанный день подросток почувствовала сильные боли в спине и отправилась в больницу. Поздно ночью она вновь почувствовала себя плохо и пошла в туалет. Там она поняла, что рожает.



Когда малыш появился на свет, мать завернула его в пакет и спрятала. Наутро она выкинула его в урну. Тело младенца обнаружила уборщица.



- Несовершеннолетняя признана виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Приговором суда ей назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.