На Дону по факту убийства девушкой своего новорождённого ребёнка возбудили уголовное дело



В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении девушки, убившей своего новорождённого ребёнка.



В детской городской больнице уборщица сделала ужасающую находку. В туалете рядом с урной лежал странный пакет. Заглянув в него, женщина увидела страшную картину: внутри лежал мёртвый младенец.



По версии следствия, 16-летняя девушка поступила в больницу 19 марта с жалобами на ужасные боли в спине. Врачи оставили её в стационаре, чтобы пронаблюдать. Глубокой ночью девочка снова почувствовала боль. Поняв, что у неё начались роды, она пошла в туалет.

Родив там ребёнка, она завернула его в пакет и спрятала. Затем, улучив момент, отнесла в мусор.



- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.



В ходе расследования будут установлены все причины преступления.