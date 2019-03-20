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На Дону по факту убийства девушкой своего новорождённого ребёнка возбудили уголовное дело

На Дону по факту убийства девушкой своего новорождённого ребёнка возбудили уголовное дело
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении девушки, убившей своего новорождённого ребёнка.

В детской городской больнице уборщица сделала ужасающую находку. В туалете рядом с урной лежал странный пакет. Заглянув в него, женщина увидела страшную картину: внутри лежал мёртвый младенец.

По версии следствия, 16-летняя девушка поступила в больницу 19 марта с жалобами на ужасные боли в спине. Врачи оставили её в стационаре, чтобы пронаблюдать. Глубокой ночью девочка снова почувствовала боль. Поняв, что у неё начались роды, она пошла в туалет.
Родив там ребёнка, она завернула его в пакет и спрятала. Затем, улучив момент, отнесла в мусор.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

В ходе расследования будут установлены все причины преступления.

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