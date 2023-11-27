Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске 31-летняя женщина пострадала в ДТП, врезавшись на легковушке в столб

В Волгодонске 31-летняя женщина пострадала в ДТП, врезавшись на легковушке в столб
В городе Волгодонске Ростовской области произошла авария с пострадавшей. ДТП случилось 27 ноября на пересечении улицы Ленинградской с проспектом Курчатова.

Около 17:00 женщина за рулем «Лады Гранты» ехала по улице Ленинградской. Недалеко от дома №  23/1 она не справилась с управлением и съехала на бордюр. Оттуда по инерции машину отбросило на дорожный знак, после чего она врезалась в столб.

— В результате аварии 31-летнюю женщину — водителя легковушки с травмами доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.