В Волгодонске 31-летняя женщина пострадала в ДТП, врезавшись на легковушке в столб

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области произошла авария с пострадавшей. ДТП случилось 27 ноября на пересечении улицы Ленинградской с проспектом Курчатова.Около 17:00 женщина за рулем «Лады Гранты» ехала по улице Ленинградской. Недалеко от дома № 23/1 она не справилась с управлением и съехала на бордюр. Оттуда по инерции машину отбросило на дорожный знак, после чего она врезалась в столб.— В результате аварии 31-летнюю женщину — водителя легковушки с травмами доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.