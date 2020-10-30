В Таганрогском заливе сухогруз с просом сел на мель

Сухогруз, груженный просом, сель на мель в Таганрогском заливе. Происшествие случилось около 9 часов утра 3 ноября в районе Павло-Очаковской косы.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, сухогруз Sema направлялся в Турцию из донской столицы. Из-за чего судно село на мель, пока неизвестно. На место происшествия отправили спасательные буксиры.На борту сухогруза находятся восемь человек экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Также в ведомстве добавили, что судно не стало препятствием для судоходства.