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В Таганроге женщина поставила греть чайник и едва не сожгла квартиру

В Таганроге женщина поставила греть чайник и едва не сожгла квартиру
В Таганроге женщина едва не сожгла квартиру. Происшествие случилось днем 2 июня в одном из домов на улице Фрунзе.

Около 15:30 соседи услышали крики помощи. При этом не было никаких звуков борьбы, выбежать никто не пытался. Не раздумывая, они вызвали спасателей. Прибывшие вошли в квартиру и обнаружили там женщину, лежащую на полу.

Как выяснилось, хозяйка жилья ждала гостей. Не успела она поставить чайник, как ей стало плохо. Женщина упала на пол и не могла подняться, чтобы вызвать медиков. Тогда она стала кричать о помощи.

К счастью, соседи были дома и, услышав крики, позвонили спасателям. Те выключили чайник, который уже выкипел, тем самым предотвратив пожар. Также они оказали первую медпомощь и передали женщину бригаде скорой помощи. Горожанку отвезли в больницу, однако причина, по которой ей стало плохо, остается тайной. Известно лишь, что женщину госпитализировали в травмотделение БСМП Таганрога.
Фото: Rostov.ru.
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