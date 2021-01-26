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В Таганроге водитель сбил около перехода 61-летнюю женщину

В Таганроге водитель сбил около перехода 61-летнюю женщину
Жительница Таганрога оказалась в больнице после аварии с участием отечественного авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 27 января на улице Чехова, 303.

По предварительной информации, 61-летняя женщина решила перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода. Не успела она выйти на проезжую часть, как в нее на скорости влетела «Лада Х-рэй». 51-летний водитель машины не успел притормозить перед пешеходом.

Травм женщине избежать не удалось. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, она получила различные повреждения и была госпитализирована в больницу.

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