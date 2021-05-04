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В Таганроге при пожаре в пункте приема металлолома погиб сторож

В Таганроге при пожаре в пункте приема металлолома погиб сторож
Сторож погиб при пожаре в пункте приема металлолома в Таганроге. Происшествие случилось в ночь на 8 мая на улице Сызранова, 2/3.

Пожарных на место вызвали сотрудники соседних организаций, которые заметили, как из бытовки валит густой дым.

Спасатели тушили огонь, охвативший все помещение площадью около 12 квадратов, примерно полчаса. После полной ликвидации пламени на месте случившегося обнаружили труп мужчины. Его личность устанавливается, рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

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