Человек погиб при пожаре в одном из ростовских коллекторов

При пожаре в одном из коллекторов Ростова-на-Дону погиб человек. Его пол и возраст пока неизвестны, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Трагедия произошла около 21 часа 23 февраля. Из коллектора на улице Еременко, 58 в Советском районе города начал валить густой дым. Прохожие вызвали на место спасателей.Чтобы потушить возгорание, понадобилось около получаса. После полной ликвидации огня на месте обнаружили труп человека.Вероятно, он, не имея определенного места жительства, пытался согреться в тепловом коллекторе в морозный день и не смог выбраться из временного убежища, когда оно начало гореть.