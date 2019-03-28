В Таганроге обрушился коллектор



В Таганроге обрушился коллектор. Коммунальная авария произошла 30 марта на улице Штыба. Об этом рассказали в пресс-службе городского "Водоканала".



На месте аварии ремонтная бригада обнаружила подпор, возникший из-за обрушения сточной трубы. Железобетонные конструкции не выдержали и сломались. В результате случилась авария.



31 марта около 11.00 работники "Водоканала", воспользовавшись экскаватором вырыли яму, а затем выкачали накопившуюся воду.

Теперь ремонтникам предстоит заменить 25-метровый участок канализационной сети, чтобы не произошло повторного обрушения.

