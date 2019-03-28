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В Таганроге обрушился коллектор

В Таганроге обрушился коллектор
В Таганроге обрушился коллектор. Коммунальная авария произошла 30 марта на улице Штыба. Об этом рассказали в пресс-службе городского "Водоканала".

На месте аварии ремонтная бригада обнаружила подпор, возникший из-за обрушения сточной трубы. Железобетонные конструкции не выдержали и сломались. В результате случилась авария.

31 марта около 11.00 работники "Водоканала", воспользовавшись экскаватором вырыли яму, а затем выкачали накопившуюся воду.
Теперь ремонтникам предстоит заменить 25-метровый участок канализационной сети, чтобы не произошло повторного обрушения.
В Таганроге обрушился коллектор

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