В Таганроге легковушка снесла столб после столкновения с иномаркой

Фото: соцсети

В Таганроге в результате ДТП машина врезалась в столб линии электропередач. Свидетели происшествия выложили видеозапись аварии в социальные сети.Происшествие случилось на перекрестке 2-й Советской улицы и улицы Ватутина 27 февраля. Согласно данным, предоставленным очевидцами, столкнулись два легковых автомобиля. После удара один из автомобилей отбросило в опору ЛЭП. На полном ходу легковушка снесла огромный столб.На опубликованных кадрах видно, что автомобиль сильно пострадал. Передняя часть машины получила серьезные повреждения, а лобовое стекло разбилось. Упавший столб лежит прямо на автомобиле.На данный момент нет информации о пострадавших. Официальные комментарии от соответствующих служб пока не поступали.