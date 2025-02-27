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В Таганроге легковушка снесла столб после столкновения с иномаркой

В Таганроге легковушка снесла столб после столкновения с иномаркой

В Таганроге в результате ДТП машина врезалась в столб линии электропередач. Свидетели происшествия выложили видеозапись аварии в социальные сети.

Происшествие случилось на перекрестке 2-й Советской улицы и улицы Ватутина 27 февраля. Согласно данным, предоставленным очевидцами, столкнулись два легковых автомобиля. После удара один из автомобилей отбросило в опору ЛЭП. На полном ходу легковушка снесла огромный столб.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль сильно пострадал. Передняя часть машины получила серьезные повреждения, а лобовое стекло разбилось. Упавший столб лежит прямо на автомобиле.

На данный момент нет информации о пострадавших. Официальные комментарии от соответствующих служб пока не поступали.
Фото: соцсети
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