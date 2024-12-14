В Таганроге легковой автомобиль угодил в яму коммунальных служб
В Таганроге Ростовской области легковой автомобиль угодил в яму коммунальных служб. Инцидент случился 14 декабря.
Водитель автомобиля «Киа Рио» двигалась по улице Ленина. 52-летняя женщина потеряла управление над легковушкой и наехала на на ограждение, установленное для дорожных работ. После этого, возле дома №208, иномарка провалилась в яму.
Машина получила механические повреждения.
По информации региональной госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет.