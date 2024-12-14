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В Таганроге легковой автомобиль угодил в яму коммунальных служб

В Таганроге легковой автомобиль угодил в яму коммунальных служб
В Таганроге Ростовской области легковой автомобиль угодил в яму коммунальных служб. Инцидент случился 14 декабря.

Водитель автомобиля «Киа Рио» двигалась по улице Ленина. 52-летняя женщина потеряла управление над легковушкой и наехала на на ограждение, установленное для дорожных работ. После этого, возле дома №208, иномарка провалилась в яму.

Машина получила механические повреждения.

По информации региональной госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет.
Фото: Соцсети
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