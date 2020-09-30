В Таганроге двое мужчин обвиняются в ограблении и убийстве знакомого

В Таганроге двое мужчин оказались на скамье подсудимых за убийство и ограбление своего знакомого. Об этом 2 октября сообщили в СУ СК по Ростовской области.В ноябре 2016 года злоумышленники узнали, что их 25-летний знакомый получил крупную сумму денег от продажи полученного наследства. Обвиняемые заманили его в безлюдное место и нанесли множественные удары по голове и туловищу кирпичом и куском бетона. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сбросили его тело в канализационный колодец.Избавившись от трупа, они украли все имущество убитого: деньги, телефоны, документы и машину, на которой скрылись с места преступления.На 30-летних подонков заявили в полицию. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем».- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.Если мужчин признают виновными, им грозят до 20 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.