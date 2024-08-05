Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Сочи спасатели отыскали потерявшегося жителя Ростовской области

В Сочи спасатели отыскали потерявшегося жителя Ростовской области
В Адлеровском районе спасатели помогли потерявшемуся жителю Ростовской области. 44-летний мужчина сказал, что пойдет плавать в реке Мзымте, и попросил родственников высадить его из машины. После этого он не вернулся домой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел неподалеку от села Монастырь. Когда мужчина перестал выходить на связь, близкие забили тревогу. На место выехали сотрудники МЧС.

Спасатели начали искать пропавшего с фонарем. Спустя некоторое время они заметили человека - это и был потерявшийся. Как выяснилось, мужчина заснул на берегу реки.

Проснувшись от криков, дончанин вскочил и увидел спасателей. Они передали его родственникам. К счастью, медпомощь дончанину не понадобилась.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.