В Сочи спасатели отыскали потерявшегося жителя Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Адлеровском районе спасатели помогли потерявшемуся жителю Ростовской области. 44-летний мужчина сказал, что пойдет плавать в реке Мзымте, и попросил родственников высадить его из машины. После этого он не вернулся домой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Инцидент произошел неподалеку от села Монастырь. Когда мужчина перестал выходить на связь, близкие забили тревогу. На место выехали сотрудники МЧС.Спасатели начали искать пропавшего с фонарем. Спустя некоторое время они заметили человека - это и был потерявшийся. Как выяснилось, мужчина заснул на берегу реки.Проснувшись от криков, дончанин вскочил и увидел спасателей. Они передали его родственникам. К счастью, медпомощь дончанину не понадобилась.