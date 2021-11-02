В Шахтах водитель легковушки насмерть разбился в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области произошла смертельная авария. ДТП случилось вечером 3 ноября.По предварительным данным, 32-летний мужчина на «ВАЗ-2107» ехал по улице Энергетики. В районе дома № 1 машина съехала с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. От сильного удара у легковушки смялась вся передняя часть.Очевидцы сразу вызвали медиков, но спасти автомобилиста не удалось. По информации УГИБДД по Ростовской области, мужчина скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.