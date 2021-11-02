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В Шахтах водитель легковушки насмерть разбился в ДТП

В Шахтах водитель легковушки насмерть разбился в ДТП
В городе Шахты Ростовской области произошла смертельная авария. ДТП случилось вечером 3 ноября.

По предварительным данным, 32-летний мужчина на «ВАЗ-2107» ехал по улице Энергетики. В районе дома № 1 машина съехала с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. От сильного удара у легковушки смялась вся передняя часть.

Очевидцы сразу вызвали медиков, но спасти автомобилиста не удалось. По информации УГИБДД по Ростовской области, мужчина скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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