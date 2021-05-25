На Дону 65-летний водитель погиб, врезавшись в дерево на иномарке

В Ростовской области произошла смертельная авария. Трагедия случилась в Матвеево-Курганском районе вечером 26 мая.По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем автомобиля «Рено Логан» ехал по дороге «подъезд к селу Екатериновка». В районе 5-го километра машина съехала на обочину и на большой скорости врезалась в дерево. От удара легковушка разлетелась на части.- В результате аварии водитель иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.