В Шахтах пропавшую пенсионерку нашли мертвой в лесополосе
В Шахтах пропавшую около недели назад 68-летнюю женщину нашли мертвой. Тело Людмилы Соболевой обнаружили 17 февраля в посадке.
Пенсионерка страдала деменцией. Она ушла из дома в неизвестном направлении и в итоге заблудилась в лесополосе. Там женщина и скончалась. Как сообщает DonDay.ru, на трупе старушки не было следов насильственной смерти. Обстоятельства смерти Людмилы Викторовны станут понятны после экспертизы.
Напомним, пенсионерку разыскивали с 12 февраля. К сожалению, найти ее живой не удалось.