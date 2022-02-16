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В Шахтах пропавшую пенсионерку нашли мертвой в лесополосе

В Шахтах пропавшую пенсионерку нашли мертвой в лесополосе

В Шахтах пропавшую около недели назад 68-летнюю женщину нашли мертвой. Тело Людмилы Соболевой обнаружили 17 февраля в посадке.

Пенсионерка страдала деменцией. Она ушла из дома в неизвестном направлении и в итоге заблудилась в лесополосе. Там женщина и скончалась. Как сообщает DonDay.ru, на трупе старушки не было следов насильственной смерти. Обстоятельства смерти Людмилы Викторовны станут понятны после экспертизы.

Напомним, пенсионерку разыскивали с 12 февраля. К сожалению, найти ее живой не удалось.
Фото: Лиза Алерт
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