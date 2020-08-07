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На Дону пропавшую три месяца назад 73-летнюю женщину нашли мертвой

На Дону пропавшую три месяца назад 73-летнюю женщину нашли мертвой
На Дону мертвой нашли пропавшую три месяца назад 73-летнюю женщину. Тело Галины Антоновны Лагуновой жители поселка Орловского обнаружили в поле вблизи поселка на днях, сообщил DonDay.ru собственный источник.

Известно, что женщина страдала психическим расстройством. Она часто уходила из дома в неизвестном направлении, но всегда возвращалась. В этот раз поиски затянулись на три месяца. Обеспокоенные родственники обращались в полицию, поисковый отряд «Лиза Алерт Юг», распространяли ориентировку в соцсетях.

В итоге пенсионерку нашли мертвой жители Орловского. Она умерла собственной смертью в поле недалеко от дома. В течение какого времени труп находился на поле, неизвестно.

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