В Шахтах при ДТП пострадал ребёнок: разыскиваются свидетели



В Шахтах Ростовской области ищут свидетелей аварии, при которой пострадала 11-летняя девочка. Как сообщает DonDay Шахты, обстоятельства ДТП пока точно не известны.



Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 апреля на улице Парковой. Девочка утверждает, что шла по «зебре», когда её сбила «Дэу Нексиа». Водитель иномарки же говорит, что она убегала от машины, споткнулась и упала. Он дождался, пока на место происшествия прибудут родители пострадавшей, а потом вместе с ними поехал в больницу. У девочки диагностировали сотрясение.



Мама ребёнка просит очевидцев сообщить любую информацию о ДТП по телефону: 8-989-612-08-90 (Марина). Также просят откликнуться всех, кто располагает записью с видеорегистратора.