В Шахтах при ДТП пострадал 47-летний мужчина
Один человек пострадал в результате ДТП в Шахтах Ростовской области. Авария произошла на улице Советской 1 мая около 10:30.
По предварительной информации, 31-летний водитель «Лады Калины» превысил скорость. Он врезался в «Хёндай Акцент» под управлением 47-летнего мужчины.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
С травмами автомобилиста доставили в больницу.