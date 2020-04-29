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В Шахтах при ДТП пострадал 47-летний мужчина

В Шахтах при ДТП пострадал 47-летний мужчина
Один человек пострадал в результате ДТП в Шахтах Ростовской области. Авария произошла на улице Советской 1 мая около 10:30.
По предварительной информации, 31-летний водитель «Лады Калины» превысил скорость. Он врезался в «Хёндай Акцент» под управлением 47-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

С травмами автомобилиста доставили в больницу.

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