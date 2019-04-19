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В Шахтах пожарные два часа тушили крупное возгорание

В Шахтах пожарные два часа тушили крупное возгорание
Крупный пожар произошёл в Шахтах Ростовской области. Инцидент случился около полуночи 20 апреля. Загорелось бесхозное строение в переулке Енисейском.

Пожар пылал на площади 200 квадратных метров.

- К месту ЧП выехали десять спасателей и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На борьбу с огнём у сотрудников МЧС ушло около двух часов. В результате ЧП ни один человек не пострадал. Причину возгорания установят специалисты.

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