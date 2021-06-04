В Шахтах по повышенному рангу горел рынок на ХБК: видео
В городе Шахты произошел крупный пожар на рынке в поселке ХБК. Торговые павильоны загорелись около 23 часов 6 июня.
К месту пожара приехали десятки предпринимателей в надежде, что огонь не уничтожит их товар и торговую площадку.
На место прибыли 34 спасателя на девяти спецмашинах. Около полуночи пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за плотной застройки. Как сообщил DonDay - Шахты, к часу огонь распространился на четыре павильона с овощами и хозтоварами. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ЧП. На кадрах видно, как огонь стремительно распространяется на площади торговой точки.
Видео: Типичный Ростов-на-Дону.
Потушить бушующее пламя удалось к утру. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако предприниматели сгоревших точек потеряли свой товар и рабочие места. Они подсчитывают убытки. В администрации города Шахт сообщили, что предоставят людям новые площадки для торговли.
Пожар на рынке в поселке ХБК стал третьим за последние шесть лет. В августе 2015 года там сгорели три павильона, принадлежавшие родственникам экс-мэра города Сергея Пономаренко. В октябре 2020 года пламя снова охватило несколько торговых площадок. Тогда возгорание локализовали на площади 900 квадратных метров.
Аналогичные случаи - не редкость в Ростовской области. В октябре 2017 года крупный пожар случился на рынке «Темерник». Огнем было охвачено порядка 6 000 квадратов. Во время пожара пострадали два человека. В марте 2020 года загорелся рынок «Атлант». Тогда пламя охватило 500 квадратных метров. Еще через два месяца огонь добрался и до рынка «Классик». Спасатели почти сутки тушили масштабный пожар по повышенному рангу. Там пламя распространилось на 2 500 квадратных метров.