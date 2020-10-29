Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Сальске от коронавируса умер директор музыкальной школы

В Сальске от коронавируса умер директор музыкальной школы
В Сальске от коронавируса скончалась директор музыкальной школы Алла Кукарека. Ее не стало рано утром 31 октября в возрасте 68 лет, пишет портал salsknews.ru со ссылкой на родственников женщины.

Известно, что несколько дней назад состояние Аллы Николаевны ухудшилось. Ее перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества не удалось.

Алла Кукарека – выпускница школы искусств имени В. Н. Еджика, преподавала по классу скрипки. Более 12 лет стояла во главе образовательного учреждения и продолжала учить детей. За долгие годы ее работы воспитанники всех отделений многократно становились лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.