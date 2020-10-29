В Сальске от коронавируса умер директор музыкальной школы

В Сальске от коронавируса скончалась директор музыкальной школы Алла Кукарека. Ее не стало рано утром 31 октября в возрасте 68 лет, пишет портал salsknews.ru со ссылкой на родственников женщины.Известно, что несколько дней назад состояние Аллы Николаевны ухудшилось. Ее перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества не удалось.Алла Кукарека – выпускница школы искусств имени В. Н. Еджика, преподавала по классу скрипки. Более 12 лет стояла во главе образовательного учреждения и продолжала учить детей. За долгие годы ее работы воспитанники всех отделений многократно становились лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов.