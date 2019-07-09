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В Ростовской области в ДТП с участием трактора пострадали три человека

В Ростовской области в ДТП с участием трактора пострадали три человека
На региональной трассе Миллерово – Вешенская в Ростовской области произошло ДТП с участием трактора. В результате аварии пострадали три человека.

Дорожное происшествие случилось 10 июля на 34-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель трактора «Беларусь-82» не уступил дорогу автомобилю «Хендай». В итоге произошло столкновение.

В аварии пострадали 50-летний водитель иномарки и два его пассажира, 48 и 17 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.

Добавим, что трактор «Беларусь-82» представляет собой универсальную машину для выполнения сельскохозяйственных работ. Мощность его двигателя составляет 81 л. с., а вес – 6,5 тонны.

В Ростовской области в ДТП с участием трактора пострадали три человекаВ Ростовской области в ДТП с участием трактора пострадали три человекаВ Ростовской области в ДТП с участием трактора пострадали три человекаВ Ростовской области в ДТП с участием трактора пострадали три человека

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