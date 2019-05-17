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В Ростовской области при пожаре пострадал 40-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре пострадал 40-летний мужчина
Фото: Gazeta13.ru

В Константиновском районе Ростовской области в результате пожара пострадал местный житель. Возгорание произошло в частном доме на улице Зелёной хутора Нижнежуравского.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 20 мая около 15 часов. По предварительным данным, в одной из комнат случилось короткое замыкание электропроводки.
– В результате пожара пострадал 40-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Он получил ожоги лица и верхней части тела первой степени. Пострадавшего доставили в ЦРБ Константиновского района.

К тушению привлекались шесть спасателей и две единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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