На Дону 61-летний мужчина пострадал во время пожара



Фото: vpravda.ru

В Чертковском районе Ростовской области при пожаре пострадал местный житель. Возгорание произошло в одном из домов хутора Марьяны.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, сигнал о происшествии поступил в оперативные службы около 13 часов 13 сентября. На улице Школьной загорелся частный дом. Горение происходило на площади 15 квадратных метров.

- В пожаре пострадал 61-летний мужчина, - сообщили в спасательном ведомстве. - Пострадавшего доставили в больницу.



К тушению привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.