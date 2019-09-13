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На Дону 61-летний мужчина пострадал во время пожара

На Дону 61-летний мужчина пострадал во время пожара
Фото: vpravda.ru
В Чертковском районе Ростовской области при пожаре пострадал местный житель. Возгорание произошло в одном из домов хутора Марьяны.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сигнал о происшествии поступил в оперативные службы около 13 часов 13 сентября. На улице Школьной загорелся частный дом. Горение происходило на площади 15 квадратных метров.
- В пожаре пострадал 61-летний мужчина, - сообщили в спасательном ведомстве. - Пострадавшего доставили в больницу.

К тушению привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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