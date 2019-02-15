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В Ростовской области перевернулась легковушка: двое пострадали

В Ростовской области перевернулась легковушка: двое пострадали
В донском регионе два человека пострадали в ДТП. Авария случилась вечером 15 февраля в селе Дубовское.

По предварительным данным, водитель на автомобиле «ВАЗ-2114» ехал по улице Первомайской. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги, а затем перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, включая 17-летнего подростка. С травмами их доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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