В Ростовской области перевернулась легковушка: двое пострадали



В донском регионе два человека пострадали в ДТП. Авария случилась вечером 15 февраля в селе Дубовское.



По предварительным данным, водитель на автомобиле «ВАЗ-2114» ехал по улице Первомайской. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги, а затем перевернулся.



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, включая 17-летнего подростка. С травмами их доставили в больницу.



По факту случившегося проводится проверка.