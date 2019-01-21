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В Ростовской области мужчина-инвалид погиб во время пожара

В Ростовской области мужчина-инвалид погиб во время пожара
В Новочеркасске 60-летний мужчина погиб по время пожара в жилом доме. Трагедия произошла в одноэтажном здании на Селекционной улице около 21:30. Такую информацию сообщили в издании DonDay Новочеркасск.

Соседи, увидев дым, вызвали пожарных. В доме было три квартиры, их общая крыша уже пылала к моменту приезда спасателей. Все жильцы, кроме одного, успели выбежать на улицу. Сотрудники МЧС пробрались внутрь, надеясь спасти 60-летнего хозяина одной из квартир. Он был инвалидом и практически не мог передвигаться.

Когда пожарные сквозь чад и бытовой хлам добрались до комнаты, было уже поздно. Несчастный скончался, задохнувшись дымом.

По словам соседей, он практически не выходил из дома. Мужчина часто выпивал и курил в постели. Не раз из-за тлеющей сигареты у него загорался матрас. Но соседи приходили на помощь и спасали жильца.

Возможно, и сейчас ЧП произошло из-за непогашенной папиросы. Только, к сожалению, она стала роковой для мужчины.
Точную причину происшествия устанавливают специалисты.

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