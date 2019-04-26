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В Ростовской области машина с пассажирами опрокинулась в реку Дон

В Ростовской области машина с пассажирами опрокинулась в реку Дон
В Константиновске Ростовской области машина с пассажирами опрокинулась в реку Дон. Происшествие случилось 28 апреля около 12 часов.

Очевидцы рассказывают, что в машине находились три или четыре человека. Пока не известно, по какой причине автомобиль упал в Дон. О состоянии находившихся в салоне людей также не сообщается. На месте работают сотрудники МЧС. В спасательной операции задействованы водолазы.

– Привлечены 23 сотрудника и 10 единиц техники. Автомобиль достанут из воды с помощью крана автомобиля МАЗ, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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