В Ростовской области машина для вывоза нечистот попала в ДТП



В Батайске Ростовской области случилось ДТП с участием машины для вывоза нечистот. Авария произошла на пересечении улиц Речной и Ленинградской 16 июня.



По предварительной информации, водитель ассенизаторского автомобиля ехал по городской улице. В какой-то момент он не справился с управлением, и машину занесло. В итоге авто съехало с дороги и повредило несколько деревьев.



Очевидцы сразу стали выкладывать в Сеть фото с места происшествия. Инцидент стал поводом для шуток среди пользователей. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Сама машина тоже получила несерьёзные повреждения.