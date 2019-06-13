Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области машина для вывоза нечистот попала в ДТП

В Ростовской области машина для вывоза нечистот попала в ДТП
В Батайске Ростовской области случилось ДТП с участием машины для вывоза нечистот. Авария произошла на пересечении улиц Речной и Ленинградской 16 июня.

По предварительной информации, водитель ассенизаторского автомобиля ехал по городской улице. В какой-то момент он не справился с управлением, и машину занесло. В итоге авто съехало с дороги и повредило несколько деревьев.

Очевидцы сразу стали выкладывать в Сеть фото с места происшествия. Инцидент стал поводом для шуток среди пользователей. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Сама машина тоже получила несерьёзные повреждения.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.