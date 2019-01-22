В Ростовской области фура вылетела в кювет из-за метели и ветра: видео



В Красносулинском районе Ростовской области, на 998-м километре трассы М-4 «Дон», 23 января в районе 22 часов фура вылетела в кювет.



В это время на дороге бушевала метель, был сильный боковой ветер. Из-за этого мужчина не справился с управлением. Фура пробила отбойник и вылетела в кювет. Автомобиль получил незначительные повреждения.



На видео водитель говорит, что не представляет, как теперь вытаскивать машину. К большому счастью, он не получил травм во время аварии.



