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В Ростовской области фура вылетела в кювет из-за метели и ветра: видео

В Ростовской области фура вылетела в кювет из-за метели и ветра: видео
В Красносулинском районе Ростовской области, на 998-м километре трассы М-4 «Дон», 23 января в районе 22 часов фура вылетела в кювет.

В это время на дороге бушевала метель, был сильный боковой ветер. Из-за этого мужчина не справился с управлением. Фура пробила отбойник и вылетела в кювет. Автомобиль получил незначительные повреждения.

На видео водитель говорит, что не представляет, как теперь вытаскивать машину. К большому счастью, он не получил травм во время аварии.

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