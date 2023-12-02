В Ростовской области выпившая сиделка зарезала парализованную бабушку

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области женщина зарезала парализованную бабушку, за которой ухаживала. Страшное ЧП случилось 25 ноября в хуторе Старая Станица Каменского района.Местная жительница приглядывала и помогала по дому 88-летней пенсионерке. В тот день сиделка пришла выпившей. Она набросилась с ножом на беззащитную старушку, ударив ее в шею и туловище. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте происшествия.Вскоре правоохранители узнали о случившемся. Окровавленное тело бабушки нашли в ее собственном доме. Подозреваемую задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Убийство». Женщину отправили в СИЗО.— В ходе допроса свою вину в совершении преступления подозреваемая признала в полном объеме, — добавили в СУ СКР по Ростовской области. — Установлено, что ранее она была судима.