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В Ростовской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему массовое ДТП

В Ростовской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему массовое ДТП
В Ростовской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему массовое ДТП на трассе в Аксайском районе. Подсудимого Мотова А. обвиняли в совершении преступления по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Аксайский районный суд установил, что авария произошла 16 февраля около 7:30. Мотов за рулем автомобиля проигнорировал трудные для передвижения погодные условия. Он ехал на слишком высокой скорости. В результате водитель не справился с управлением. После того, как машину занесло влево, она столкнулась с автомобилем, ехавшим позади. Удар был такой силы, что автомобиль Мотова выехал на «встречку», где врезался в еще одну машину. Этот транспорт в свою очередь влетел в еще одну машину – четвертого участника ДТП.

В ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали. Позже выяснилось, что их здоровью был причинен тяжкий вред.

Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде года ограничения свободы.

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