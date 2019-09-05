В Ростовской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему массовое ДТП



В Ростовской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему массовое ДТП на трассе в Аксайском районе. Подсудимого Мотова А. обвиняли в совершении преступления по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».



Аксайский районный суд установил, что авария произошла 16 февраля около 7:30. Мотов за рулем автомобиля проигнорировал трудные для передвижения погодные условия. Он ехал на слишком высокой скорости. В результате водитель не справился с управлением. После того, как машину занесло влево, она столкнулась с автомобилем, ехавшим позади. Удар был такой силы, что автомобиль Мотова выехал на «встречку», где врезался в еще одну машину. Этот транспорт в свою очередь влетел в еще одну машину – четвертого участника ДТП.



В ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали. Позже выяснилось, что их здоровью был причинен тяжкий вред.



Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде года ограничения свободы.