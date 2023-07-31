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В Ростовской области водитель легковушки пострадал в ДТП

В Ростовской области водитель легковушки пострадал в ДТП
В Егорлыкском районе Ростовской области водитель легковушки пострадал в аварии. ДТП случилось 31 июля на автодороге станица Егорлыкская - хутор Кавалерский.

По информации Ростовской областной поисково-спасательной службы, столкнулись машины «Киа Рио» и «Рено Логан». От мощного удара оба автомобиля вылетели в кювет - к полю подсолнухов. Французская легковушка завалилась на бок.

Прибывшие специалисты оградили место происшествия, отключили аккумуляторы в автомобилях и передали одного пострадавшего медикам. Мужчину с травмами доставили в центральную районную больницу.

Личность пострадавшего и обстоятельства случившейся аварии станут известны позже. На месте работают сотрудники ДПС.
Фото: РО ПСС.
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