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В Ростовской области водитель «Лады» погиб в ДТП

В Ростовской области водитель «Лады» погиб в ДТП
На трассе М-4 «Дон» водитель «Лады» погиб в ДТП. Авария случилась утром 20 декабря в Красносулинском районе Ростовской области.

По предварительной информации, мужчина на отечественном авто не справился с управлением и врезался в «Ниссан», который ехал в том же направлении. От удара обе машины съехали в кювет и перевернулись на бок.

- В результате происшествия водитель «Лады» от полученных травм погиб на месте ДТП, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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