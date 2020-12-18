В Ростовской области водитель «Лады» погиб в ДТП

На трассе М-4 «Дон» водитель «Лады» погиб в ДТП. Авария случилась утром 20 декабря в Красносулинском районе Ростовской области.По предварительной информации, мужчина на отечественном авто не справился с управлением и врезался в «Ниссан», который ехал в том же направлении. От удара обе машины съехали в кювет и перевернулись на бок.- В результате происшествия водитель «Лады» от полученных травм погиб на месте ДТП, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.