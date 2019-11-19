В Новочеркасске иномарка на парковке сбила пешехода
Водитель иномарки сбил пешехода, выезжая с парковки. ДТП произошло на улице Визирова 20 ноября около 19 часов.
По предварительным данным, 53-летний водитель «Ниссана Альмера», выезжая задним ходом с парковки, не заметил проходившего мимо мужчину. Машина ударила 73-летнего пешехода. От удара пенсионер упал на землю.
- В результате происшествия мужчина получил травмы, ему понадобилась помощь медиков, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По факту случившегося начата проверка.