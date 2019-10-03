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В Ростовской области водитель иномарки погиб в ДТП с кроссовером

В Ростовской области водитель иномарки погиб в ДТП с кроссовером
На трассе в Ростовской области водитель иномарки погиб в ДТП. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 октября в Егорлыкском районе.

Авария случилась на трассе Ростов - Ставрополь. 46-летний мужчина на «Фольксвагене Туарег» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, он врезался в «Дэу» под управлением 35-летнего мужчины.

- Водитель «Дэу» погиб на месте ЧП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту происшествия проводится проверка.

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