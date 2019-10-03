В Ростовской области водитель иномарки погиб в ДТП с кроссовером



На трассе в Ростовской области водитель иномарки погиб в ДТП. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 октября в Егорлыкском районе.



Авария случилась на трассе Ростов - Ставрополь. 46-летний мужчина на «Фольксвагене Туарег» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, он врезался в «Дэу» под управлением 35-летнего мужчины.



- Водитель «Дэу» погиб на месте ЧП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту происшествия проводится проверка.