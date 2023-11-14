В Ростовской области во время погони за автоугонщиком полицейские открыли огонь

Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по автоугонщику. Происшествие случилось 9 ноября в Матвеевом Кургане.Прогуливаясь по улице поселка, 27-летний парень увидел автомобиль с ключом в замке. Решение пойти на преступление к злоумышленнику пришло мгновенно. Он сел за руль и скрылся. Вскоре машина уже была в розыске.Украденный автомобиль встретился экипажу ГИБДД. Однако на требование остановиться водитель лишь нажал на педаль газа. За злоумышленником началась погоня. Возле села Ряженого стражи порядка заблокировали проезжую часть служебными авто.Угонщик протаранил патрульную машину и вылетел в поле. Буксуя на мокрой земле, водитель давил на газ. Тогда инспекторы несколько раз выстрелили по колесам машины. Авто больше не смогло ехать, и парень был задержан.- За неповиновение требованиям полицейских подозреваемый арестован на семь суток. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела об угоне, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.