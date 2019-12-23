Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области виновник ДТП с пострадавшей получил условный срок

В Ростовской области виновник ДТП с пострадавшей получил условный срок
На Дону вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадала девушка. Олег О. получил полтора года условно.

Происшествие случилось в Сальске 26 февраля 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, сел на скутер вместе с девушкой. Двигаясь по улице Первомайской, он превысил скорость, не справился с управлением и выскочил на обочину. Скутер врезался в припаркованный у дороги «ГАЗ-3302». В результате ДТП пассажирка Олега получила тяжёлые травмы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Приговором Сальского городского суда ему назначили полтора года условно. Также он в течение трёх лет не сможет сесть за руль.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.