В Ростовской области виновник ДТП с пострадавшей получил условный срок



На Дону вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадала девушка. Олег О. получил полтора года условно.



Происшествие случилось в Сальске 26 февраля 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, сел на скутер вместе с девушкой. Двигаясь по улице Первомайской, он превысил скорость, не справился с управлением и выскочил на обочину. Скутер врезался в припаркованный у дороги «ГАЗ-3302». В результате ДТП пассажирка Олега получила тяжёлые травмы.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Приговором Сальского городского суда ему назначили полтора года условно. Также он в течение трёх лет не сможет сесть за руль.