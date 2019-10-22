На Дону приговорили рецидивиста, спровоцировавшего ДТП с пострадавшим



Виновнику ДТП, при котором пострадал один человек, вынесли приговор в Ростовской области. Руслан Г. отделался двумя годами ограничения свободы. В картотеке Белокалитвинского городского суда указано, что ранее он отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон.



Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 февраля в Белой Калитве. Руслан, управляя «ВАЗ-21101», двигался на высокой скорости и в какой-то миг потерял управление. Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в «Дэу Нексиа», в салоне которой находилась семья из трёх человек.



В результате ДТП травмы получил один из пассажиров корейской машины. Он был серьёзно травмирован и доставлен в больницу. У пострадавшего диагностировали переломы рёбер, грудины и позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму живота, повреждение внутренних органов и шок третьей степени.



В отношении Руслана возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Решением Белокалитвинского городского суда его признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы.