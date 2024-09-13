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В Ростовской области в жутком ДТП погибли четыре человека

В Ростовской области в жутком ДТП погибли четыре человека
В Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Жуткая авария случилась 13 сентября около 09:30 в Орловском районе.

По предварительным данным, 53-летний водитель «Шевроле-Нива» двигался по трассе «Котельниково-Песчанокопское». В районе хутора Донской он выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено Дастер» под управлением 81-летнего мужчины. От удара обе машины смяло, словно жестяные банки.

До приезда «скорой» скончались оба водителя и 59-летняя женщина-пассажир «Рено». Медработники доставили в больницу 56-летнюю женщину-пассажира «Нивы». Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но оказались бессильны. Пациентка скончалась в реанимации.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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