Тело 13-летнего мальчика нашли в квартире в Ростовской области

Фото: Дондей

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошла трагическая ситуация: обнаружено тело 13-летнего школьника. Инцидент случился в конце ноября.По некоторым данным, тело ребёнка обнаружил его отец, когда вернулся домой. Мужчина попытался оказать первую помощь, но вскоре стало ясно, что мальчик мёртв. Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Следов взлома и нападения также не найдено.Семья погибшего ребёнка считалась благополучной.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причины и обстоятельств смерти.