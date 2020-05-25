На Дону парень угнал ВАЗ и врезался на нём в дерево: пострадал пассажир

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В Ростовской области в результате ДТП с участием угнанного авто пострадал подросток. Авария произошла под хутором Россошь Кашарского района около 5 часов 27 мая.По предварительной информации, 22-летний парень, будучи пьяным, угнал припаркованный у дома «ВАЗ-2105». По пути он заметил идущего по дороге 13-летнего знакомого и предложил его подвезти, ребёнок сел в машину. Через несколько метров водитель не справился с управлением, выскочил на правую обочину и врезался в дерево. В результате его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.