На Дону парень угнал ВАЗ и врезался на нём в дерево: пострадал пассажир
Фото для иллюстрации: kuban24.tv
В Ростовской области в результате ДТП с участием угнанного авто пострадал подросток. Авария произошла под хутором Россошь Кашарского района около 5 часов 27 мая.
По предварительной информации, 22-летний парень, будучи пьяным, угнал припаркованный у дома «ВАЗ-2105». По пути он заметил идущего по дороге 13-летнего знакомого и предложил его подвезти, ребёнок сел в машину. Через несколько метров водитель не справился с управлением, выскочил на правую обочину и врезался в дерево. В результате его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.
- При проверке установлено, что водитель ранее был неоднократно судим, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.