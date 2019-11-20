В Ростовской области в крупном пожаре погиб мужчина



Человек погиб в результате пожара в Ростовской области. Происшествие случилось в Донецке в ночь на 22 ноября. Около часа ночи загорелся дом на улице Мостовой.



К моменту прибытия пожарных площадь горения составляла 80 квадратных метров. Вскоре у дома обрушилась крыша. С огнём боролись сразу четыре пожарные цистерны. Из-за ветра пламя удалось потушить только спустя три часа. К тому моменту пожар уже полностью уничтожил здание.



Как рассказал собственный источник Rostov.ru, разбирая завалы, спасатели обнаружили человеческие останки. Соседи рассказали, что в доме жил 30-летний мужчина, который вёл асоциальный образ жизни. Пока эксперты точно не подтвердили, что труп принадлежит ему.



Специалисты проводят проверку по факту происшествия. Личность погибшего, как и причина пожара, устанавливается.

