Фото: Ростов ру

В Ростовской области в каюте теплохода обнаружили тело капитана-механика. Информацию об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.Тело было найдено 23 октября в каюте на теплоходе, который в тот момент находился на 2 996-м километре реки Дон. Обстоятельства смерти специалиста остаются неизвестными.Чтобы выяснить причины и обстоятельства этого несчастного случая, было начато расследование.- По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, - сообщили в ведомстве.