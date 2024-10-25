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В Ростовской области в каюте теплохода обнаружили тело капитана-механика

В Ростовской области в каюте теплохода обнаружили тело капитана-механика
В Ростовской области в каюте теплохода обнаружили тело капитана-механика. Информацию об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Тело было найдено 23 октября в каюте на теплоходе, который в тот момент находился на 2 996-м километре реки Дон. Обстоятельства смерти специалиста остаются неизвестными.

Чтобы выяснить причины и обстоятельства этого несчастного случая, было начато расследование.

- По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, - сообщили в ведомстве.
Фото: Ростов ру
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